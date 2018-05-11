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ВКС РФ четыре раза за неделю вылетали на перехват иностранных разведсредств 
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    ВКС РФ четыре раза за неделю вылетали на перехват иностранных разведсредств 

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    ВКС РФ четыре раза за неделю вылетали на перехват иностранных разведсредств 

    Москва, 11 мая. Девять иностранных летательных аппаратов за неделю были замечены у границ России. О самолетах-разведчиках сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

    Согласно опубликованной инфографике, за неделю российские самолеты дежурных сил ПВО выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение, не допустив нарушение российских границ.

    Напомним, 6 мая «Известия» сообщали, что стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135 и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon несколько часов кружили у границ РФ.

    Ранее, 2 мая, американские СМИ жаловались на то, что российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем. 

    Автор: Олеся Волкова
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