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Истребитель Су-35 российского производства в Китае испугал американцев
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    Истребитель Су-35 российского производства в Китае испугал американцев

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    Истребитель Су-35 российского производства в Китае испугал американцев

    Вашингтон, 11 мая. Состоящий на вооружении Китая истребитель Су-35 российского производства вызвал тревогу американского The National Interest.

    Издание утверждает, что самолет представляет серьезную опасность для американских военных. По мнению NI, Су-35 является мощнейшим истребителем авиации Поднебесной.

    При этом китайский аналог Shenyang J-16, вопреки задумке разработчиков, на данный момент существенно уступает российскому истребителю по большинству ключевых характеристик.

    «Введение в эксплуатацию Су-35 значительно повышает возможности Китая и увеличивает головные боли американским военным в случае войны», — пишет The National Interest.

    Накануне стало известно, что российские Су-35 отработали перебазирование в Южные Курилы из Хабаровского края. после выполнения поставленной задачи экипажи вернулись обратно. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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