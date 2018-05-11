Истребитель Су-35 российского производства в Китае испугал американцев

Вашингтон, 11 мая. Состоящий на вооружении Китая истребитель Су-35 российского производства вызвал тревогу американского The National Interest.

Издание утверждает, что самолет представляет серьезную опасность для американских военных. По мнению NI, Су-35 является мощнейшим истребителем авиации Поднебесной.

При этом китайский аналог Shenyang J-16, вопреки задумке разработчиков, на данный момент существенно уступает российскому истребителю по большинству ключевых характеристик.

«Введение в эксплуатацию Су-35 значительно повышает возможности Китая и увеличивает головные боли американским военным в случае войны», — пишет The National Interest.

Накануне стало известно, что российские Су-35 отработали перебазирование в Южные Курилы из Хабаровского края. после выполнения поставленной задачи экипажи вернулись обратно. Об этом писала RT.