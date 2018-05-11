«Сколько украли на этом позорище»: соцсети раскритиковали бренд Ukraine NOW

Москва, 11 мая. Пользователи соцсетей высмеяли новый бренд Ukraine NOW («Украина сейчас»), разработанный для популяризации страны в мире.

Украинское правительство выбрало новый бренд из шести вариантов. Все они разрабатывались совместно со специалистами из Великобритании. Победителем оказалась надпись «Ukraine NOW» черным цветом на фоне цветов украинского флага.

Пользователей соцсетей подняли волну критики. В частности, свое возмущение выразил в соцсети украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

«Как думаете, сколько украли на этом позорище, которое за пару часов мог нарисовать студент, владеющий азами Фотошопа?», — поинтересовался он у своих читателей.

«Пару часов это слишком много. 15–20 минут. А потом вносить правки, экспертов приглашать, фокус группы можно провести, До миллиона можно спокойно смету расписать», — отвечает ему Таня Кушнир.

Некоторые пользователи Twitter обвинили авторов в плагиате, напомнив про логотип Russia Today. Много шуток было относительно того, что логотип по стилистике уж очень напоминает лого сайта для взрослых PornHub.

«Кабмин сегодня презентовал бренд Украины. Над ним работали целый год (!). Цель его создания — привлечение туристов и инвестиций. Мы вот думали, что нужно установить мир на Донбассе, нормализовать криминогенную обстановку. Но, оказывается, нелепого логотипа достаточно», — написал Oleksandr Klymenko.

«Дизайн бренда явно лет на 20 запоздал», — считает Gozzalik salonu.

Накануне «Известия» сообщали, 45% — такова последняя оценка МВФ масштабов украинской теневой экономики. Речь идет не просто о людях, работающих без официальной регистрации, но и о тех, чьи заработки возникают словно бы из ниоткуда.