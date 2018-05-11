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Cирия: беспилотник снял ликвидацию котла ИГИЛ на юге Дамаска
Политика
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    Cирия: беспилотник снял ликвидацию котла ИГИЛ на юге Дамаска

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    Cирия: беспилотник снял ликвидацию котла ИГИЛ на юге Дамаска

    Дамаск, 11 мая. Боевые столкновение сирийских правительственных войск с боевиками запрещенной в России организации «Исламское государство»1 на юге Дамаска одноименной провинции Сирии запечатлел беспилотный летательный аппарат.

    Отмечается, что кровопролитные бои САА против ИГИЛ1 ведутся в непосредственной близости от бывшего лагеря палестинских беженцев Мухайам аль-Ярмук в южной части сирийской столицы.

    Танкисты армии САР ведут огонь по позициям террористов, осевших в развалинах Дамаска. Правительственные войска постепенно продвигаются вперед.

    Ранее стало известно, что Россия и Сирийская Арабская Республика не ведут переговоров относительно поставок Дамаску ЗРК С-300. По словам представителя президента Российской Федерации, сирийские вооруженные силы уже обеспечены всем необходимым для успешного выполнения поставленных задач.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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