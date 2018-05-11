«Исполнила свою мечту»: зрители прокомментировали выступление Самойловой на «Евровидении»

Москва, 11 мая. Представляющая Россию певица Юлия Самойлова не вышла в финал конкурса «Евровидение-2018». Мнения зрителей о ее выступлении разделились: многие оставляют в соцсетях слова поддержки, другие раскритиковали песню.

В четверг россиянка представила свой номер во втором полуфинале песенного конкурса. Певица исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь») в сопровождении танцоров балета «Тодес», сообщали «Известия».

«Но британцы-комментаторы в шоке, говорят «уот э шок! ноу раша, ферст тайм эвэр!», — пишет пользователь под ником SaintMusk.

Как только видео выступления Самойловой появилось на YouTube, сотни зрителей стали оставлять свои комментарии. Некоторые из них раскритиковали выступление.

«Не прошла... но справедливости ради надо признать, что ожидаемый результат, в первом полуфинале такие мощные ребята не прошли, за них обиднее», — пишет Ilona Anoli.

«Не прошла в финал (я даже не удивлен.) Как бы горько это не звучало — это одно из самых неудачных выступлений на Евровидении», — считает Максим Никулин.

Отметим, что среди критики резко выделяются слова поддержки от иностранцев. «Прости, Юлия. Я восхищаюсь вашим мужеством и вашим присутствием здесь на конкурсе, но, к сожалению, оно был не очень сильным. Дайте ей отдохнуть. Она старалась изо всех сил», — пишет англоязычный пользователь Keyblade Soul Lord.

«Боже... Почему ... Почему ... Это такая красивая песня … Спасибо, Россия, за эту песню. Привет из Португалии … всегда в моем сердце», — Joaquim Borges.

Те, кому выступление понравилось, очень переживают за Самойлову. «Самое трогательное и сильное выступление. Честные, без театра ,эмоции», — считает В С.

Некоторые россияне выразили свое возмущение жесткими комментариями соотечественников.

«Молодец, Юля! Держалась достойно. Исполнила свою мечту, давайте порадуемся за нее и пожелаем успехов в будущем… А некоторым гражданам нашей страны хочется сказать: «Господа, вы звери!», — пишет helen Helen.

Как сообщала «Газета.ру», по итогам второго полуфинала в финал «Евровидения-2018» вышли Сербия, Молдавия, Венгрия, Украина, Швеция , Австралия, Норвегия, Дания, Словения и Голландия.