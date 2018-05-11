Меню
Новости Сирии
Сирия: в Сети появилось видео работы бронеавтомобиля «Тайфун» в Восточной Гуте
Общество
«Исполнила свою мечту»: зрители прокомментировали выступление Самойловой на «Евровидении»
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в Сети появилось видео работы бронеавтомобиля «Тайфун» в Восточной Гуте

    42

    Сирия: в Сети появилось видео работы бронеавтомобиля «Тайфун» в Восточной Гуте

    Дамаск, 11 мая. Видеозапись действий российского бронеавтомобиля «Тайфун» в городе Дума Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики появилась в сети Интернет.

    «Тайфун К-53949»  предназначен для блокировки локальных линий радиосвязи с борьбы с радиоуправляемыми бомбами. Бронеавтомобиль сопровождает подразделения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думе в районах, ранее оккупированных боевиками.

    Накануне стало известно, что Москва не ведет с Дамаском переговоров относительно поставок ЗРК С-300. По словам представителя президента России, сирийские правительственные войска обеспечены всем необходимым для успешного выполнения возложенных на них задач.

    Ранее в Европейском Союзе выразили опасение, что ситуация в Сирийской Арабской Республике может ухудшиться. Об этом писала RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.