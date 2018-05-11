Сирия: в Сети появилось видео работы бронеавтомобиля «Тайфун» в Восточной Гуте

Дамаск, 11 мая. Видеозапись действий российского бронеавтомобиля «Тайфун» в городе Дума Восточной Гуты Сирийской Арабской Республики появилась в сети Интернет.

«Тайфун К-53949» предназначен для блокировки локальных линий радиосвязи с борьбы с радиоуправляемыми бомбами. Бронеавтомобиль сопровождает подразделения российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии в Думе в районах, ранее оккупированных боевиками.

Накануне стало известно, что Москва не ведет с Дамаском переговоров относительно поставок ЗРК С-300. По словам представителя президента России, сирийские правительственные войска обеспечены всем необходимым для успешного выполнения возложенных на них задач.

Ранее в Европейском Союзе выразили опасение, что ситуация в Сирийской Арабской Республике может ухудшиться. Об этом писала RT.