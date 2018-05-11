Москва, 11 мая. Переговоры о поставках российских зенитно-ракетных комплексов С-300 Сирийской Арабской Республике не ведутся. Такое заявление сделал помощник президента Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

По его словам, сирийские правительственные войска оснащены всем необходимым для успешного решения поставленных перед ними задач.

«Пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идет», — сказал Кожин, слова которого цитирует газета «Известия».

Ранее сообщалось, что ракетные атаки Соединенных Штатов и их союзников по Сирийской Арабской Республике могут послужить причиной возвращения к обсуждению целесообразности поставок ЗРК С-300 в Сирию и другие государства. Отказ России от таких поставок был связан с просьбам западных стран. Об этом писала RT.