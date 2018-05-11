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В ЕР рассказали, почему предложили возглавить Счетную палату именно Кудрину
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    В ЕР рассказали, почему предложили возглавить Счетную палату именно Кудрину

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    В ЕР рассказали, почему предложили возглавить Счетную палату именно Кудрину

    Москва, 11 мая. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин с интересом отнесся к предложению «Единой России» стать кандидатом на пост главы Счетной палаты, сообщил первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев.

    Исаев сообщил в интервью РИА Новости, что члены фракции «изначально предполагали выдвинуть на эту должность Александра Дмитриевича Жукова, как человека опытного, работавшего и в правительстве, и возглавлявшего бюджетный комитет». По его словам, Кудрин отнесся к предложению с интересом. 

    По мнению Исаева, Кудрин знает, как контролировать бюджетные расходы благодаря хорошему опыту работы в финансовых структурах.

    В четверг сообщалось, что Кудрин получил предложение от «Единой России» возглавить Счетную палату

    В числе прочих на должность главного государственного аудитора источники «Газеты.ру» называют депутатов Андрея Макарова, Анатолия Аксакова, вице-спикера Госдумы Александра Жукова. 

    Автор: Олеся Волкова
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