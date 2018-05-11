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Россия уступила Чехии в матче чемпионата мира по хоккею
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    Россия уступила Чехии в матче чемпионата мира по хоккею

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    Россия уступила Чехии в матче чемпионата мира по хоккею

    Копенгаген, 11 мая. Сборная России в овертайме уступила Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании со счетом 4:3.

    Поединок начался удачно для нашей сборной. Уже на 2-й минуте цели достиг бросок Никиты Нестерова. Однако голы Крейчи и Яшкина позволили чехам уйти на первый перерыв при счете 2:1 в свою пользу.

    Во втором периоде российские хоккеисты восстановили паритет. Отличились Григорнеко и Барабанов.

    Заключительный период обошелся без заброшенных шайб. А в овертайме Пстрняк принес победу команде Чехии.

    После четырех туров группового этапа чемпионата мира в Дании Россия занимает второе место из восьми команд. В активе Чехи идут на пятой позиции. Лидируют шведы.

    Следующим соперником команды Ильи Воробьева станет сборная Швейцарии, расположившаяся на третьем месте, — сообщает RT.

    Автор: Серегй Свазовский
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