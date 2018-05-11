Суд в США разжаловал героя видео с «уничтожением» трех армейских вездеходов

Вашингтон, 11 мая. Военнослужащий сухопутных сил США признан виновным в намеренном уничтожении трех вездеходов Humvee. Военный перерезал парашютные ремни «хамвеев», когда их сбрасывали на юге Германии во время воздушно-десантных учений. Видео с инцидентом стало вирусным в YouTube в 2016 году.

Как сообщает телеканал Fox News, по данным суда, сержант Джон Скиппер при выбросе машин с парашютом на учениях в Германии намеренно перерезал стропы парашютов. Разбились три вездехода. Ущерб составил более 200 тыс. долларов, сообщала «Газета.ру».

Инцидент, произошедший в 2016 году, попал на видео и собрал огромное количество просмотров.

Скипперу грозил реальный срок и крупный штраф. Однако он отделался разжалованием в солдаты и увольнением из ВС США «за неподобающее поведение».