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Суд в США разжаловал героя видео с «уничтожением» трех армейских вездеходов
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    Суд в США разжаловал героя видео с «уничтожением» трех армейских вездеходов

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    Суд в США разжаловал героя видео с «уничтожением» трех армейских вездеходов

    Вашингтон, 11 мая. Военнослужащий сухопутных сил США признан виновным в намеренном уничтожении трех вездеходов Humvee. Военный перерезал парашютные ремни «хамвеев», когда их сбрасывали на юге Германии во время воздушно-десантных учений. Видео с инцидентом стало вирусным в YouTube в 2016 году.

    Как сообщает телеканал Fox News, по данным суда, сержант Джон Скиппер при выбросе машин с парашютом на учениях в Германии намеренно перерезал стропы парашютов. Разбились три вездехода. Ущерб составил более 200 тыс. долларов, сообщала «Газета.ру».

    Инцидент, произошедший в 2016 году, попал на видео и собрал огромное количество просмотров.

    Скипперу грозил реальный срок и крупный штраф. Однако он отделался разжалованием в солдаты и увольнением из ВС США «за неподобающее поведение».  

    Автор: Олеся Волкова
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