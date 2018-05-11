Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения» в Лиссабоне

Лиссабон, 11 мая. Российская певица Юлия Самойлова не вышла в финал песенного конкурса «Евровидение-2018», который проходит в португальском в Лиссабоне.

Ведущие конкурса огласили имена исполнителей, добившихся права выступить в финале конкурса по итогам второго полуфинала.

По результатам голосования зрителей и оценок профессионального жюри в список «счастливчиков» попали представители Сербии, Молдавии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Голландии.

К сожалению, Юлия Самойлова оказалась за бортом финальной части конкурса.

Победитель конкурса «Евровидения-2018» в Лиссабоне станет известен уже завтра, 12 мая.

Ранее стало известно, что композиция Юлии Самойловой «I Won»t Break» («Я не сломалась») была встречена продолжительными аплодисментами зала на конкурсе «Евровидение».