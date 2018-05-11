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Политика
Путин и Эрдоган обсудили выход США из соглашения с Ираном
Политика
Путин и Эрдоган обсудили выход США из соглашения с Ираном
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    Путин и Эрдоган обсудили выход США из соглашения с Ираном

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    Путин и Эрдоган обсудили выход США из соглашения с Ираном

    Москва, 11 мая. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган по телефону обсудили ситуацию вокруг одностороннего выхода Соединенных Штатов Америки из соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает администрация российского лидера.

    Кроме того, Эрдоган поздравил Путина с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, а также со вступлением в должность президента России.

    Главы государств подтвердили приверженность соблюдению условий соглашения по ядерной программе Ирана. 

    «Сохранение СВПД имеет принципиально важное значение для международной и региональной безопасности, а также для режима глобального нераспространения», — убеждены лидеры России и Турции.

    Об одностороннем выходе Вашингтона из сделки с Ираном по ядерной программе накануне сообщала Газета.ru.

    Автор: Серегй Свазовский
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