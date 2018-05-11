«Можно и деру дать»: россияне неоднозначно отреагировали на уход Шевченко из СПЧ

Москва, 10 мая. Журналист Максим Шевченко сообщил о прекращении своего членства в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Решение журналиста бурно обсуждают в соцсетях: многие россияне не оценили его поступок.

Ранее стало известно, что СПЧ запросил у московской полиции информацию о протестных акциях 5 мая, чтобы разобраться, кто именно нападал на митингующих. Это было сделано после того, как ряд СМИ опубликовали фото с митингов, на которых люди в казачьей форме применяли силу к митингующим.

На своей странице в Facebook Шевченко сообщил, что покидает Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Свое решение он объяснил тем, что считает недопустимыми нападения на людей в ходе акций протеста. Кроме того, по словам Шевченко, его также возмутило отсутствие реакции СПЧ на данные события.

При этом он добавил, что благодарен президенту за возможность быть в Совете, также он поблагодарил своих коллег за совместную работу.

Сторонники Шевченко отреагировали на его пост словами поддержки и благодарностью за проделанную ранее работу. Другие же посчитали, что журналист просто решил уйти от лишних обязанностей.

«Путь пройден, задача решена. Можно и деру дать…», — пишет Султан Мухтаров.

«Очень жаль Максим что вы руки подняли», — написал пользователь Facebook под ником Dr-Iyad Hillis.

Некоторые интернет пользователи раскритиковали действия Шевченко. «После его выступлений в предвыборной кампании по выборам президента, его яростных и лживых выступлений в защиту грудинина!!! Не верится, что он объективен и сможет честно и объективно защищать права человека российского!!!», — пишет в Twitter пользователь под ником svetlanaskok.

«Еще один за печеньки продался... впрочем, за печеньки ли…» — вторит ему minerk523.

Отметим, что решение Шевченко покинуть СПЧ разделяют не все его сторонники. Многие выразили мнение, что журналисту необходимо остаться.

«Максим, … Это прямо, честно...есть героизм поступка, рубанул шашкой и вышел, а есть героизм убеждений в буднях, тяжких и невыносимых, но за людей взирающих на тебя, им больше не в кого верить, они еще более отчаянные», — считает Etibar Aliev.

«Если вы не будете бороться, если вы сложите руки и будете говорить «больше не могу», кто тогда? Поддакивателей нынче больше, чем те, кто может говорить правду. Наберитесь терпения, и делайте дело. У нас нет шансов это сделать, у вас есть», — обратилась к Шевченко Елена Поселянова.

«Максим, не горячись. Такие люди, как ты, нужны будут еще президенту и стране. Не торопи события, все только начинается. Впереди нас ждут большие перемены, — я верю в это», — Руслан Умаров.