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Юлия Самойлова сорвала аплодисменты зрителей на «Евровидении» в Лиссабоне
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    Юлия Самойлова сорвала аплодисменты зрителей на «Евровидении» в Лиссабоне

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    Юлия Самойлова сорвала аплодисменты зрителей на «Евровидении» в Лиссабоне

    Лиссабон, 11 мая. Представительница России Юлия Самойлова сорвала длительные аплодисменты зрителей песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Лиссабоне. По словам очевидцев, композиция I won`t break («Я не сломаюсь») в исполнении россиянки глубоко тронула зал.

    Выступление Самойловой прокомментировал член Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. Он отметил, что исполнительница сделала все, что могла.

    «Юля старалась, сделала все, что было в её силах. Танцоры и подпевка, конечно, очень ей помогли. Ребятам всем хочется сказать большое спасибо. Да и декорации были шикарные, номер очень сильный. Будем держать кулачки за то, чтобы Юля пробилась в финал», — сказал парламентарий.

    RT сообщает, что лини голосования закрыты. В ближайшее время будут объявлены результаты второго полуфинала.

    Автор: Сергей Свазовский
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