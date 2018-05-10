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США и ОАЭ раскрыли схему Ирана по финансированию Корпуса стражей исламской революции — Минфин США
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    США и ОАЭ раскрыли схему Ирана по финансированию Корпуса стражей исламской революции — Минфин США

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    США и ОАЭ раскрыли схему Ирана по финансированию Корпуса стражей исламской революции — Минфин США

    Вашингтон, 10 мая. Соединенные Штаты Америки и ОАЭ раскрыли схему иранских властей, направленную на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщается в пресс-релизе министерства финансов США. Отмечается также, что страны приняли меры, направленные на ликвидацию этой схемы.

    «США и ОАЭ предприняли сегодня совместные действия, чтобы разрушить обширную сеть обмена валюты, которая приобретала и переводила миллионы в наличных долларах Корпусу стражей исламской революции для финансирования его пагубной деятельности и региональных подручных», — заявили в американском финансовом ведомстве. 

    Минфин США также заявил о внесении в санкционный список девяти физических и юридических лиц, связанных с движением денежных средств по КСИР.

    О расширении санкций Вашингтона против Ирана сообщала накануне Газета.ru

    Автор: Сергей Свазовский
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