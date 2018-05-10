Меню
Происшествия
В Адыгее мать бывшего вице-губернатора убита при нападении
Политика
Путин и Эрдоган обсудили выход США из соглашения с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    В Адыгее мать бывшего вице-губернатора убита при нападении

      /  Обновлено: 
    39

    В Адыгее мать бывшего вице-губернатора убита при нападении

    Москва, 10 мая. Мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака погибла в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, днем в четверг было найдено тело 79-летней местной жительницы. Еще два человека, мужчина и женщина, попали в больницу с тяжелыми ранениями.

    Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram ранее сообщил, что глубоко потрясен известием об убийстве матери Мурата Ахеджака, ранее занимавшего пост вице-губернатора Краснодарского края. 

    Мурат Ахеджак скончался в 2010 году. На посту замглавы администрации Кубани работал в период с 2002 по 2010 год.  

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.