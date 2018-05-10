В Адыгее мать бывшего вице-губернатора убита при нападении

Москва, 10 мая. Мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака погибла в ауле Псейтук в Адыгее в результате нападения.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, днем в четверг было найдено тело 79-летней местной жительницы. Еще два человека, мужчина и женщина, попали в больницу с тяжелыми ранениями.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в Instagram ранее сообщил, что глубоко потрясен известием об убийстве матери Мурата Ахеджака, ранее занимавшего пост вице-губернатора Краснодарского края.

Мурат Ахеджак скончался в 2010 году. На посту замглавы администрации Кубани работал в период с 2002 по 2010 год.