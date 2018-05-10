Сирия: в Сети появилось видео уничтожения комплекса «Панцирь-С1» израильской ракетой

Дамаск, 10 мая. В сети Интернет появилась видеозапись, на которой запечатлен момент подлета ракеты Spike NLOS к зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1», состоящему на вооружении сирийских правительственных войск. Публикация была сделана министерством обороны Израиля в социальной сети Twitter.

Самолеты F-15 и F-16 ВВС Израиля выпустили около 60 ракет в ходе атаки на позиции проиранских подразделений, которые дислоцируются в Сирийской Арабской Республики.

Ранее сообщалось об уничтожении радара в результате атаки израильской авиации по военным объектам, расположенным в Сирии.

Также стало известно, что атаки авиации Израиля по объектам в Сирийской Арабской Республики наносятся с использованием воздушного пространства Ливана. Об этом сообщал источник, близкий к международному аэропорту Бейрута.