Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой

Москва, 10 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном.

Как сообщил источник в администрации турецкого президента, Путин и Эрдоган «указали на ошибочность этого решения», сообщает РИА новости.

Президенты обратили внимание на то, ядерное соглашение «является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять».

Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Также было принято решение о возобновлении санкций в Ирана, сообщали «Известия».

В четверг, как сообщала «Газета.ру», Минфин США расширил санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции.