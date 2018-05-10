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Политика
Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой
Политика
Путин и Эрдоган обсудили выход США из соглашения с Ираном
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    Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой

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    Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой

    Москва, 10 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном.

    Как сообщил источник в администрации турецкого президента, Путин и Эрдоган «указали на ошибочность этого решения», сообщает РИА новости.

    Президенты обратили внимание на то, ядерное соглашение «является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять».

    Напомним, 8 мая Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Также было принято решение о возобновлении санкций в Ирана, сообщали «Известия»

    Путин и Эрдоган обсудили выход США из ядерной сделки с Ираном, назвав его ошибкой

    В четверг, как сообщала «Газета.ру», Минфин США расширил санкции против иранского Корпуса стражей исламской революции.   

    Автор: Олеся Волкова
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