Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США

Москва, 10 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «революционным» призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Европе взять судьбу в свои руки и не полагаться на Соединенные Штаты Америки в сфере обороны. Соответствующую запись политик сделал в социальной сети Twitter.

для Меркель-уже поздно, до нее это сделать пытается Франция,при помощи Ротшильдов — Elshad fr Azerbaijan (@Dasle1975) May 10, 2018

Однако, по мнению Пушкова, подход немецкого лидера пока не опирается на прочную финансовую основу.

«Пока есть НАТО, 75 процентов бюджета которой покрывают США, это в основном риторика. Известно: кто платит, тот и заказывает музыку», — полагает сенатор.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Старый Свет взять судьбу в свои руки. Ее заявление стало реакцией на выход Соединенных Штатов из сделки по ядерному оружию с Ираном.

О решении Вашингтона в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Ираном сообщала накануне Газета.ru.