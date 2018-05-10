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Политика
Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США
Политика
Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США
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    Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США

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    Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США

    Москва, 10 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «революционным» призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Европе взять судьбу в свои руки и не полагаться на Соединенные Штаты Америки в сфере обороны. Соответствующую запись политик сделал в социальной сети Twitter.

    Однако, по мнению Пушкова, подход немецкого лидера пока не опирается на прочную финансовую основу.

    «Пока есть НАТО, 75 процентов бюджета которой покрывают США, это в основном риторика. Известно: кто платит, тот и заказывает музыку», — полагает сенатор.

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Старый Свет взять судьбу в свои руки. Ее заявление стало реакцией на выход Соединенных Штатов из сделки по ядерному оружию с Ираном.

    О решении Вашингтона в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Ираном сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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