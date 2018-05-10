Чехи прервали рекордную сухую серию сборной России на ЧМ-2018

Копенгаген, 10 мая. В первом периоде матча группового этапа мирового первенства по хоккею, в котором встречаются сборные России и Чехии, счет открыли подопечные Ильи Воробьева.

Точным броском отметился защитник Никита Нестеров, которому ассистировал нападающий Александр Барабанов. У российской команды на ЧМ-2018 впервые голом сумел отметиться игрок обороны.

Перед третьим периодом команды сравняли счет. Сейчас на табло 3:3.

Матч с Чехией прервал рекордную сухую серию сборной России по хоккею на старте чемпионатов мира. На турнире в Дании россияне не пропускали на протяжении 194 минут 30 секунд.

Нападающий сборной Чехии Давид Крейчи забросил шайбу на 15-й минуте матча.