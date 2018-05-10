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Сирия: два человека погибли и 11 ранены в результате взрыва автомобиля в Дамаске
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    Сирия: два человека погибли и 11 ранены в результате взрыва автомобиля в Дамаске

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    Сирия: два человека погибли и 11 ранены в результате взрыва автомобиля в Дамаске

    Дамаск, 10 мая. Два человека погибли и 11 ранены в результате взрыва в центре Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он уточнил, что взрыв прогремел на площади Аль-Майсат в центральной части сирийской столицы.

    «На площади Аль-Майсат в центральной части Дамаска в результате взрыва заминированного легкового автомобиля погибло два и ранено одиннадцать человек», — сказал глава Центра примирения РФ.

    Ранее стало известно о взрыве, прогремевшем в промышленной зоне южнее Дамаска в Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Сергей Свазовский
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