Сирия: два человека погибли и 11 ранены в результате взрыва автомобиля в Дамаске

Дамаск, 10 мая. Два человека погибли и 11 ранены в результате взрыва в центре Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он уточнил, что взрыв прогремел на площади Аль-Майсат в центральной части сирийской столицы.

«На площади Аль-Майсат в центральной части Дамаска в результате взрыва заминированного легкового автомобиля погибло два и ранено одиннадцать человек», — сказал глава Центра примирения РФ.

Ранее стало известно о взрыве, прогремевшем в промышленной зоне южнее Дамаска в Сирийской Арабской Республики.