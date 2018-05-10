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Болид гонщика РФ сделал сальто на скорости 300 км/час, видео появилось в Сети
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    Болид гонщика РФ сделал сальто на скорости 300 км/час, видео появилось в Сети

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    Болид гонщика РФ сделал сальто на скорости 300 км/час, видео появилось в Сети

    Брюссель, 10 мая. В Бельгии на марафоне «6 часов Спа» болид российского гонщика Матевоса Исаакяна перевернулся в воздухе на скорости 300 км/час.

    Один из зрителей опубликовал запись инцидента на Youtube. На скорости около 300 км\час болид российского гонщика отклонился от траектории и перевернулся, буквально сделав сальто. 

    Пилоту удалось самостоятельно выбраться из разбитого болида. Как позднее Исаакян сообщил в интервью F1News.ru, дирекция отправила его в госпиталь после просмотра видео с аварией. Врачи подтвердили, что, кроме нескольких синяков, других повреждений нет.

    Автор: Олеся Волкова
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