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Сирия: около 65 тысяч мирных жителей вернулись домой в Восточной Гуте
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    Сирия: около 65 тысяч мирных жителей вернулись домой в Восточной Гуте

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    Сирия: около 65 тысяч мирных жителей вернулись домой в Восточной Гуте

    Дамаск, 10 мая. Около 65 тысяч мирных жителей вернулись в свои дома в пригороде Дамаска Восточная Гута Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Он уточнил, что на протяжении минувших суток в свои жилища вернулись 179 мирных жителей в провинции Хомс, и 122 человека — в Восточную Гуту.

    «Благодаря всесторонней поддержке в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 64 720 жителей Восточной Гуты», — резюмировал глава Центра примирения РФ.

    Ранее сообщалось о нарушении боевиками режима прекращения огня в Хомсе, Латакии, Дамаске и других провинциях Сирийской Арабской Республики. Нарушения были зафиксированы совместным Координационным центром России, Ирана и Турции.

    Автор: Сергей Свазовский
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