Меню
Россия
Кудрину предложили возглавить Счетную палату
Политика
Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США
Следующая новость
Загрузка...

    Кудрину предложили возглавить Счетную палату

      /  Обновлено: 
    57

    Кудрину предложили возглавить Счетную палату

    Москва, 10 мая. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение от «Единой России» возглавить Счетную палату. 

    Представитель Кудрина подтвердил в интервью РИА Новости, что предложение от «ЕР» действительно поступило. По словам источника, оно оказалось неожиданным, Кудрин «сейчас его обдумывает».

    В 2013 году руководить Счетной палатой была назначена Татьяна Голикова. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Голикова теперь займет пост вице-премьера в новом правительстве. Ей предстоит курировать социальный блок.

    Кудрин с 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов. Был заместителем председателя правительства РФ в период с 2000 по 2004 год и с 2007 по 2011 год.  

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.