Кудрину предложили возглавить Счетную палату

Москва, 10 мая. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин получил предложение от «Единой России» возглавить Счетную палату.

Представитель Кудрина подтвердил в интервью РИА Новости, что предложение от «ЕР» действительно поступило. По словам источника, оно оказалось неожиданным, Кудрин «сейчас его обдумывает».

В 2013 году руководить Счетной палатой была назначена Татьяна Голикова. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее сообщил, что Голикова теперь займет пост вице-премьера в новом правительстве. Ей предстоит курировать социальный блок.

Кудрин с 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов. Был заместителем председателя правительства РФ в период с 2000 по 2004 год и с 2007 по 2011 год.