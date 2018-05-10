Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа
Политика
Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа

    136

    Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа

    Хмеймим (Сирия), 10 мая. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в пяти сирийских провинциях: Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр за прошедшие сутки зафиксировал нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа.

    В ЦПВС также добавили, что сотрудники Центра примирения провели в Алеппо благотворительную акцию. Мирным жителям передали более тонны свежего хлеба.

    Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 23 сирийцам, в том числе 13 детям.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.