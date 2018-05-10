Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа

Хмеймим (Сирия), 10 мая. Нарушения режима прекращения огня зафиксированы за сутки в пяти сирийских провинциях: Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр за прошедшие сутки зафиксировал нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Дамаск и Даръа.

В ЦПВС также добавили, что сотрудники Центра примирения провели в Алеппо благотворительную акцию. Мирным жителям передали более тонны свежего хлеба.

Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 23 сирийцам, в том числе 13 детям.