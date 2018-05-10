Сирия: боевики ИГ обстреляли жилые кварталы Дамаска, есть погибшие

Москва, 10 мая. Боевики нанесли минометный удар по жилым кварталам Дамаска, в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, 9 мая боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), базирующиеся в пригороде Дамаска Хаджар аль-Асвад, нанесли минометный удар по высотному зданию в столичном квартале Аль-Маджа. В результате обстрела погибли два мирных жителя еще 13 человек получили ранения. Среди пострадавших есть дети.

Стоит отметить, что в ночь на 10 мая израильская авиация нанесла удар по территории Сирии. Под ударом ВВС Израиля оказались позиции иранских сил, которые воюют на стороне сирийской армии. Позднее иранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по сирийской территории. Подразделения ПВО Сирии удалось перехватить большую часть израильских ракет, однако одна ракета попала в жилой комплекс Мудамия в Дамаске, в результате чего несколько человек получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.