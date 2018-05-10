Захарову возмутили заявления о пропагандистском характере ее песни «Верните память»

Москва, 10 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями украинских политиков о якобы пропагандистском характере ее песни «Верните память» о российских военнослужащих, погибших в Сирии.

Захарова подчеркнула, что в создание песни не было вложено ни копейки денег. Все люди, которые ей занимались, они делали это от души», — подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также отреагировала на начатое Киевом разбирательство в связи с исполнением песни на Украине. По ее мнению, эти действия полностью укладываются в общую канву действий украинских властей.