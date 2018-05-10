Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США при Евросоюзе

Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру Гордона Сондлэнда на должность посла в Европейском союзе. Об этом сообщает пресс-служба президента США.

Согласно законодательству США кандидатуру посла должен поддержать комитет сената по иностранным делам, а для избрания Сондлэнда на должность посла при ЕС его кандидатуру должен поддержать весь состав сената. Кроме того, Евросоюз должен дать свое согласие по данному вопросу.

Стоит отметить, что Гордон Сондлэнд родился в 1957 году. Наибольших успехов ему удалось достичь в сфере гостиничного и банковского бизнеса. В прошлом году в американских СМИ появилась информация о том, что принадлежащие Сондлэнду компании выделили порядка миллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа.