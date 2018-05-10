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Захарова назвала нападение на главу Россотрудничества в Киеве попыткой уничтожить общую культуру
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    Захарова назвала нападение на главу Россотрудничества в Киеве попыткой уничтожить общую культуру

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    Захарова назвала нападение на главу Россотрудничества в Киеве попыткой уничтожить общую культуру

    Москва, 10 мая. Нападение на руководителя Россотрудничества в Киеве является очередной попыткой уничтожить общее культурное пространство Украины и России. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    По ее словам, киевские власти стремятся натравить братские народы друг на друга, используя в этих целях и культурные вопросы.

    «Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, просто запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной — изничтожить полностью общее культурное пространство. Это потребность украинского народа? Конечно нет. Это конъюнктура, это идеология нынешних киевских властей», — отметила официальный представитель МИД РФ.

    О нападении украинских радикалов на главу Россотрудничества Константина Воробьева в Киеве сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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