Иран не намерен пересматривать ни одно из положений ядерной сделки

Тегеран, 10 мая. Власти Ирана не намерены вести переговоры ни по одному из положений ядерной сделки, говорится в заявлении правительства исламской республики, опубликованном в ответ на выход США из соглашения.

«Ни одно из положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и его временные рамки, что было предметом переговоров в течение 12 лет, ни в каком виде не подлежат обсуждению», — говорится в коммюнике.

Американский лидер Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки. По его словам, Вашингтон вернет санкции против Тегерана.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «трагедией» решение американской администрации. Немецкий канцлер Ангела Меркель заверила лидера ИРИ Хасана Роухани, что Европа привержена атомной сделке до тех пор, пока Тегеран соблюдает соглашение.