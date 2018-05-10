Меню
Политика
Иран не намерен пересматривать ни одно из положений ядерной сделки
Политика
Пушков назвал «революционным» заявление Меркель о Европе и США
Следующая новость
Загрузка...

    Иран не намерен пересматривать ни одно из положений ядерной сделки

    129

    Иран не намерен пересматривать ни одно из положений ядерной сделки

    Тегеран, 10 мая. Власти Ирана не намерены вести переговоры ни по одному из положений ядерной сделки, говорится в заявлении правительства исламской республики, опубликованном в ответ на выход США из соглашения.

    «Ни одно из положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и его временные рамки, что было предметом переговоров в течение 12 лет, ни в каком виде не подлежат обсуждению», — говорится в коммюнике.

    Американский лидер Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из иранской ядерной сделки. По его словам, Вашингтон вернет санкции против Тегерана.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «трагедией» решение американской администрации. Немецкий канцлер Ангела Меркель заверила лидера ИРИ Хасана Роухани, что Европа привержена атомной сделке до тех пор, пока Тегеран соблюдает соглашение. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.