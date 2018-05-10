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Политика
Венесуэла осудила США за выход из соглашения с Ираном по ядерной программе
Политика
Венесуэла осудила США за выход из соглашения с Ираном по ядерной программе
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    Венесуэла осудила США за выход из соглашения с Ираном по ядерной программе

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    Венесуэла осудила США за выход из соглашения с Ираном по ядерной программе

    Каракас, 10 мая. Венесуэла осудила Соединенные Штаты Америки за решение выйти из ядерного соглашения с Ираном. Соответствующее заявление обнародовало министертсво иностранных дел страны.

    «Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени венесуэльского народа и правительства отвергает одностороннее решение американского президента Дональда Трампа выйти из совместного плана действий, подписанного в июле 2015 года между Исламской республикой Иран и группой G5+1», — отмечает внешнеполитическое ведомство Венесуэлы. 

    Каракас также призвал других участников договора соблюдать договоренности, достигнутые с Тегераном. Венесуэла надеется на сохранение духа соглашения.

    Ранее стало известно об одностороннем расторжении сделки пос Ираном по ядерной программе Соединенными Штатами Америки. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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