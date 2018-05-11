Сирия, 11 мая. Вновь обострился конфликт между Сирией и Израилем. ВС Ирака опасаются новых терактов ИГ1 перед выборами в парламент. Турция продолжает возводить наблюдательные пункты в зоне деэскалации на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам Израиля; уничтожили большинство израильских ракет, выпущенных по Сирии.

Сирийская свободная армия** (ССА): продолжила вести бои с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; организовала митинги в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: казнило пятерых гражданских лиц на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обстреляло жилые кварталы Дамаска, пострадали мирные жители.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА в северной части Хамы; оказалась под ударами САА на окраинах Даръа.

ВС Ирака: задержали шестерых бывших лидеров ИГ в иракской провинции Аль-Анбар.

ВС Турции: завершили обучение новой группы солдат для зачистки кантона Африн; направили военных для строительства наблюдательных пунктов на севере Хамы.

Курды: продолжили столкновения с террористами ИГ в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: с момента возобновления кампании «Буря Джазиры» провела более 40 авианалетов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Согласно информации новостного портала Al Masdar News, после обстрела Израилем территорий Дамаска и соседней провинции Эль-Кунейтра союзники армии Башара Асада нанесли ответные удары по огневым позициям израильских подразделений. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь атаковала укрепрайоны проправительственных военизированных формирований. Поступали сообщения о том, что в результате взрывов, вызванных падением израильских ракет в районе военных баз САА, погибли около 20 проасадовских ополченцев-шиитов. Однако официальные информационные агентства все еще не опубликовали подтверждения данных сведений. Интернет-портал Sky News Arabia сообщал, что благодаря работе сирийских комплексов ПВО удалось избежать значительных разрушений.

Во второй половине дня появилась информация о том, что столица вновь подверглась обстрелам радикалов «Исламского государства». По сведениям новостного портала Syria Watan News, под ударом оказались районы Аль-Казаз и Аз-Захира, в результате чего ранения получили мирные жители. После этого части САА возобновили столкновения с террористами в районе Аль-Ярмука. Как передавал Twitter-канал (IvanSidorenko1), группа боевиков попыталась покинуть анклав под видом солдат САА, однако исламисты были обнаружены.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки завершила обучение новая группа турецких новобранцев. Как передавало информационное агентство Daily Sabah, порядка 600 солдат направились на северо-запад САР, чтобы начать работы по восстановлению Африна. В том числе, турецкие бойцы продолжат обезвреживать мины и СВУ, установленные террористами Рабочей партии Курдистана (РПК), а также радикалами связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG).

Тем временем в населенном пункте Аль-Баб прошли митинги исламистов «свободной армии», недовольных задержками в эвакуации боевиков на север САР. Радикалы обратились к силам Турции с требованием ускорить ввоз джихадистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На левом берегу реки Евфрат на территориях, занимаемых Сирийскими демократическими силами**** (SDF) в течение дня продолжились вооруженные стычки между курдскими отрядами и боевиками «Исламского государства». Стало известно, что за время нового этапа контртеррористической военной кампании «Буря Джазиры» по районам, оккупированным ИГИЛовцами было выпущено 1200 артиллерийских снарядов. Кроме того, по данным новостного агентства Euphrates Post, не менее 40 боевых вылетов в Дейр-эз-Зоре осуществила авиация западной коалиции США. Столкновения отмечались вблизи населенных пунктов Аль-Хаджин, Аль-Бухатыр, Аль-Багур. Несмотря на сообщения о постоянных боях, до сих пор не поступали сведения о потерях со стороны террористов. В то же время вновь сообщалось о жертвах среди мирного населения. Так, по информации агентства новостей Damascus Now, в занимаемых радикалами ИГ районах были казнены пять мирных жителей.

Провинция Даръа

Продолжились вооруженные стычки между отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и силами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством». Как передавало агентство новостей Damascus Now, противоборствующие стороны вели перестрелки у города Хейт на юго-востоке региона.

Во второй половине дня в южных кварталах города Даръа возобновились столкновения между правительственными силами и боевиками незаконных вооруженных формирований. Информационный портал Syria 24 передавал, что после провокационных обстрелов со стороны исламистов, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ударили по зонам дислокации боевиков. Также поступала информация о том, что к опорным пунктам радикалов были сброшены листовки с призывом сдать занимаемые территории.

Провинция Идлиб

К вечеру прогремел взрыв на юге региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (dorarsite), на мине подорвался военный пикап формирования «Джейш Аль-Изза», связанного с «Тахрир Аш-Шам». Местные активисты утверждают, что бомбу установили исламисты группировки «Джебхат Тахрир Сурия», которая ведет борьбу с «Ан-Нусрой»***. Несмотря на то, что в конце прошлого месяца противоборствующие стороны заключили соглашение о временном прекращении огня, ранее противники не раз нарушали достигнутые договоренности. Напомним, «Тахрир Сурия» была сформирована посредством объединения «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки» в единую коалицию 19 февраля.

Провинция Хама

На севере Хамы на протяжении всего дня отмечались интенсивные перестрелки между силами вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА). Противники обменивались огнем на линии соприкосновения сил. Как передавал оппозиционный новостной портал Emaan News Center, под ударами артиллерии правительственных подразделений оказались огневые позиции джихадистов «Джебхат Ан-Нусры»1 в окрестностях населенных пунктов Кафр Зета и Аль-Латамина. Сирийские ВВС также провели несколько боевых вылетов в северной части региона. О нанесенном радикалам уроне все еще не сообщалось.

Тем временем в район населенных пунктов Калаат Аль-Мадик и Кафр Набуда, расположенных недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб, прибыл военный конвой Турции. Военный источник в сети Twitter (turkySyr1) сообщал о том, что турецкие войска вскоре установят в приграничном районе опорные пункты для мониторинга за соблюдением перемирия в зоне деэскалации на севере САР. К вечеру стало известно о том, что один из автомобилей в составе колонны подорвался на придорожной мине, в результате чего семь турецких солдат пострадали.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжили проводить военные операции по уничтожению подпольных групп «Исламского государства» в провинции Аль-Анбар в преддверии предстоящих выборов в парламент. Как передавал Twitter-канал (hxhassan), недалеко от города Аль-Каим, расположенного у сирийско-иракской границы, были обнаружены шесть бывших высокопоставленных главарей террористической группировки. Предполагается, что боевики «спящих ячеек» готовятся организовать теракты 12 мая в день первых с момента уничтожения ИГИЛ1 парламентских выборов. Также сообщалось о том, что в субботу на 24 часа закроются все аэропорты и все пограничные КПП.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)