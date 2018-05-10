Сирия, 10 мая. Четыре террориста ИГ1 бежали из тюрьмы курдов в городе Тель Рифат на севере Алеппо. Автомобиль ВС Турции подорвался на мине в северной части Хамы. САА обнаружила подземный тоннель ИГ в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили подземный тоннель террористов к югу от Дамаска; пресекло попытку группы ИГИЛовцев выбраться из района боевых действий в Дамаске.

«Исламское государство»1: повредило зенитную установку САА в районе Аль-Ярмука в Дамаске.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась точечным авиаударам ВВС Сирии на севере провинции Хама.

ВС Турции: потеряли семерых солдат ранеными в результате взрыва у города Калаат Аль-Мадик в северной части Хамы.

Курды: упустили четырех террористов ИГ, бежавших из тюрьмы в городе Таль Рифат на севере Алеппо.

Международная коалиция: воздержалась от обстрелов зон дислокации ИГИЛовцев в районе сирийско-иракской границы.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) начала зачищать ранее освобожденные районы на юге от Дамаска от следов военного присутствия джихадистов «Исламского государства». Военный источник в сети Twitter (Y.MIG29) сообщает о том, что на территории кварталов Аль-Маадания и Хаджар Аль-Асваде был обнаружен тоннель длиной в 1 км. Отмечается, что при помощи подземного перехода ИГИЛовцы намеревались перебраться в Западную Гуту.

Тем временем возобновились ожесточенные бои между отрядами террористической группировки и силами САР, поддерживаемыми палестинскими военизированными формированиями, в районе бывшего лагеря для беженцев «Аль-Ярмук». Как передает Twitter-канал (IvanSidorenko1), в ходе противостояния была повреждена ЗСУ «Шилка» правительственных подразделений. Тот же источник сообщает о том, что группа террористов в форме военнослужащих армии Башара Асада попыталась покинуть зону боевых действий, однако один из иностранных исламистов выдал себя, после чего ИГИЛовцы открыли огонь. В результате развернувшихся боев трое из них были уничтожены, еще один был взят в плен.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (freesyriach) сообщает о том, что четыре террориста «Исламского государства» бежали из тюрьмы в городе Таль Рифат к северу от Алеппо. Напомним, населенный пункт находится под контролем курдских отрядов, которые ранее были замечены в сговоре с боевиками террористической группировки. Некоторые активисты полагают, что курды помогли организовать побег. Напомним, ранее сообщалось о том, что Демократические силы Сирии**** (SDF) при поддержке Соединенных Штатов организовали беспрепятственный выезд для террористов из Ракки, после чего боевики внезапно атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в данном районе.

Провинция Идлиб

Ранее поступала информация о том, что автомобиль боевиков исламистской организации «Джейш Аль-Изза», выступающей на стороне «Джебхат Фатх Аш-Шам»1***, подорвался на мине в районе трассы Кафр Нубель — Кансафра в южной части провинции. Стало известно, что на момент взрыва в машине находился один боевик, который успел выбраться и не пострадал. Об этом сообщает подконтрольный вооруженной оппозиции Twitter-канал (anteebah_alSham). Напомним, местные активисты заявляли о том, что в организации взрыва замешаны члены антиправительственной группировки «Джебхат Тахрир Сурия», которая ведет борьбу за расширение зоны влияния в регионе.

Провинция Хама

Ранее сообщалось о том, что турецкий военный конвой прибыл в северную часть Хамы, чтобы разместить наблюдательные пункты в рамках условий астанинского мирного соглашения. Согласно информации военного источника в сети Twitter (anteebah_alSham), один из турецких военных пикапов подорвался на придорожном СВУ недалеко от населенного пункта Калаат Аль-Мадик. В результате инцидента по меньшей мере семь военнослужащих вооруженных сил Турции получили ранения. Предполагается, что бомба была установлена террористами организации «Джебхат Ан-Нусра»1, которая имеет большое влияние на севере Хамы.

Тем временем сирийские военные самолеты продолжают наносить точечные авиаудары по опорным пунктам коалиции «Тахрир Аш-Шам» на окраинах города Аз-Закят, передает интернет-портал Emaan News Center.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что ВВС международной коалиции, возглавляемой США, воздержались от обстрела территорий вблизи сирийско-иракской границы, где по данным иракской разведки, были замечены бывшие лидеры «Исламского государства». По мнению некоторых активистов, это может свидетельствовать о связи между США и ИГИЛ1. Член губернаторского совета провинции Аль-Анбар Фархан Мохамед Аль-Дулейми заявил о том, что находящиеся в данном районе боевики могут представлять угрозу для Ирака. Напомним, ранее ВВС Ирака самостоятельно провели боевые вылеты в данном районе, в результате чего несколько ИГИЛовцев были ликвидированы. Напомним, воздушные атаки со стороны иракской авиации были согласованы с сирийским правительством.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)