Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ на жидкости для вейпов

Москва, 10 мая. Росстандарт утвердил первый российский национальный стандарт на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов). Стандарт регламентирует ингредиенты, используемые в составе жидкости, а также требования к упаковке и способы проверки соответствия продукции стандартам качества. Об этом говорится в материалах ведомства.

«Для изготовления жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) применяют сырье - никотин, соли никотина с чистотой не менее 98%. Чистота других ингредиентов, используемых для изготовления таких жидкостей, должна быть не ниже 94-95%», — говорится в документе.

Жидкость для вэйпа должна отпускаться в порционной упаковке, флаконах или непосредственно в ЭСДН. При этом флакон должен быть герметичным и без дефектов. Кроме того, упаковка должна быть недоступной для откупоривания детьми.