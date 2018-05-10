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Общество
Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ на жидкости для вейпов
Общество
Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ на жидкости для вейпов
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    Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ на жидкости для вейпов

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    Росстандарт утвердил национальный стандарт РФ на жидкости для вейпов

    Москва, 10 мая. Росстандарт утвердил первый российский национальный стандарт на жидкости для электронных систем доставки никотина (вейпов). Стандарт регламентирует ингредиенты, используемые в составе жидкости, а также требования к упаковке и способы проверки соответствия продукции стандартам качества. Об этом говорится в материалах ведомства.

    «Для изготовления жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) применяют сырье - никотин, соли никотина с чистотой не менее 98%. Чистота других ингредиентов, используемых для изготовления таких жидкостей, должна быть не ниже 94-95%», — говорится в документе.

    Жидкость для вэйпа должна отпускаться в порционной упаковке, флаконах или непосредственно в ЭСДН. При этом флакон должен быть герметичным и без дефектов. Кроме того, упаковка должна быть недоступной для откупоривания детьми.

    Автор: Алексей Громов
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