Санкции Запада против России «больно ударили» по Украине — депутат Рады

Киев, 10 мая. Антироссийская санкционная политика Запада не ведет к разрешению конфликта в Донбассе, а отражается на экономических интересах Украины, заявил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

Депутат отметил, что не является сторонником политики санкций, поскольку это временная и «экстраординарная мера».

«Основным инструментом в международных отношениях должны оставаться переговоры и поиск компромисса», — сказал украинский парламентарий, его слова приводит ТАСС.

Павленко подчеркнул, что западные санкции «больно ударили по экономике Украины» и самой Европе. Напомним, что США и другие западные страны ввели экономические ограничения против России. Москва готовит законопроект, который станет ответом на недружественную политику Вашингтона.