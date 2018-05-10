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Санкции Запада против России «больно ударили» по Украине — депутат Рады
Общество
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    Санкции Запада против России «больно ударили» по Украине — депутат Рады

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    Санкции Запада против России «больно ударили» по Украине — депутат Рады

    Киев, 10 мая. Антироссийская санкционная политика Запада не ведет к разрешению конфликта в Донбассе, а отражается на экономических интересах Украины, заявил депутат Рады от «Оппозиционного блока» Юрий Павленко.

    Депутат отметил, что не является сторонником политики санкций, поскольку это временная и «экстраординарная мера».

    «Основным инструментом в международных отношениях должны оставаться переговоры и поиск компромисса», — сказал украинский парламентарий, его слова приводит ТАСС.

    Павленко подчеркнул, что западные санкции «больно ударили по экономике Украины» и самой Европе. Напомним, что США и другие западные страны ввели экономические ограничения против России. Москва готовит законопроект, который станет ответом на недружественную политику Вашингтона.

    Автор: Ирина Селезнева
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