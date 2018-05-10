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Житель Севастополя задержан по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»
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    Житель Севастополя задержан по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»

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    Житель Севастополя задержан по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»

    Симферополь, 10 мая. Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

    «Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

    В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена экстремистская литература, агитационные листовки, а также средства связи с кураторами.

    Стоит отметить, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» действует на территории Сирии, Египта, Иордании, Туниса, Кувейта, Палестины, Турции и Западной Европы. Деятельность организации запрещена практически во всем мире. Верховный суд РФ признал «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» террористической организацией и внес в список запрещенных.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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