Житель Севастополя задержан по подозрению в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир»

Симферополь, 10 мая. Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Севастополя 1986 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», – говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого была обнаружена экстремистская литература, агитационные листовки, а также средства связи с кураторами.

Стоит отметить, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» действует на территории Сирии, Египта, Иордании, Туниса, Кувейта, Палестины, Турции и Западной Европы. Деятельность организации запрещена практически во всем мире. Верховный суд РФ признал «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» террористической организацией и внес в список запрещенных.

1 Организация запрещена на территории РФ.