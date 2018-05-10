Политолог ответил демократам США, напомнив о вмешательстве Штатов в дела других стран

Представители Демократической партии в комитете по разведке палаты представителей Конгресса США распространили чуть больше 3,5 тысяч рекламных объявлений, которые приписывались российскому «Агентству интернет-исследований». Соответствующая информация размещена на сайте Демократической партии.

Как заявляют в США, публикация подобных сообщений датируется началом 2015 — серединой 2017 года. При этом рекламные политические объявления во время выборов якобы поддерживали Дональда Трампа и Берни Сандерса, а также критиковали Хиллари Клинтон.

Демократы уверены, что в сообщениях агентства якобы содержались призывы за иммиграцию и против нее, поднимался вопрос свободного ношения огнестрельного оружия и прав сексуальных меньшинств. Значительная часть постов была посвящена насилию со стороны американской полиции в отношении афроамериканцев.

Авторы инициативы также подчеркивают, что некоторые из опубликованных в то время объявлений были частично отредактированы. В текстах сообщений якобы периодически можно найти ошибки, характерные для жителей других стран, которые не являются носителями английского языка.

В свою очередь политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что размещение рекламы частными компаниями в социальных сетях — это обычная практика, и ничего противозаконного в этом нет.

«Это абсолютно естественная практика, более того, как правило, это все происходит с очень низким КПД, потому что количество потребителей этой рекламы, во-первых, очень ограничено, а во-вторых, она достаточно немногочисленна. Поэтому рекламу в социальных сетях обычно игнорируют. Разговоры на эту тему совершенно удивительны: если взять количество американской рекламы в российских средствах массовой информации, то это совершенно несравнимые вещи. Ну что, «Голос Америки» закрыть? Хорошо, скоро закроют», — заключил Владимир Брутер.

Собеседник агентства также указал, что США прямо вмешиваются в дела других государств.

«Вмешательство в дела других стран — это один из основополагающих элементов внешней американской политики. Собственно, достаточно взять недавнее заявление о том, что в Иране нужно сменить власть. Кто американцев об этом спрашивал, это что, их дело? Тем не менее, подобного рода вмешательства происходят во всех странах, политика которых в чем-то не устраивает США», — заключил эксперт.

Для примера, в начале марта 2017 года Совет управляющих вещанием США организовал тендер на рекламу ряда информационных служб, контролируемых Соединенными Штатами. Так, на эти цели было выделено 98 тысяч долларов. Указанные средства шли на продвижение таких проектов как «полиграф», специализирующийся на «разоблачении российской пропаганды и дезинформации». Примечательно, что исполнителем контракта выступила американская компания Chaise Management Group LLC (Вашингтон — прим. ФАН), а заказчиками в данном деле выступили американские государственные структуры.

Еще одним примером распространения антироссийской пропаганды со стороны Запада может служить портал «Радио Свобода». Вещание радиостанции, а также аффилированных с ней проектов осуществляется на разные языки народов многонациональной Российской Федерации. Общая сумма, затраченная «Радио Свобода» на подобные цели, в 2016 году составляет 9,77 миллиона долларов. Причем со временем она только росла и в 2017 году составила уже 10,2 миллиона. Стоит отметить, что «Радио Свобода» официально финансируется Государственным департаментом США, представители которого считают необходимым создать в России такие СМИ, которые предоставляли якобы объективную информацию, но, по сути, занимались бы вмешательством во внутренние дела России.