Сирия, 11 мая. Отряды «Джебхат ан-Нусры»***1 и ССА** обстреливают окраины городов Алеппо и Даръа. Израиль продолжает усиливать свою группировку в районе Голанских высот в Эль-Кунейтре новыми танками. В Идлибе вновь вспыхнули междоусобицы боевиков «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурии», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают атаки позиций террористов ИГ1 на юге Дамаска; фиксируют дальнейшее наращивание группировки сил Израиля в районе Голанских высот в Эль-Кунейтре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): обстреляла позиции войск САР и близлежащие жилые кварталы на северо-западной окраине Алеппо; возобновила столкновения с «Джебхат Тахрир Сурией» в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 по-прежнему держит оборону на южной окраине столицы благодаря использованию смертников, снайперов и подземных коммуникаций; располагает значительными запасами боеприпасов и взрывчатых веществ в столичных районах Ярмук и Хаджар Аль-Асвад.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь по опорным пунктам САА на окраине Даръа из минометов и зенитных установок.

Провинция Дамаск

В районах Ат-Тадамун и Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством». По данным военных источников Damascus Now, полевые командиры террористической группировки, надеясь удержать последние позиции в столичном регионе, увеличили количество огневых точек вдоль всей линии фронта на верхних этажах и крышах зданий. Также было установлено, что джихадисты располагают значительными запасами патронов и взрывчатых веществ. Так, отмечается, что на их складах хранится несколько сотен килограммов тротила. Сейчас террористам пока удается держать внутреннее кольцо обороны, в частности благодаря разветвленной сети подземных туннелей. Кроме того, бандгруппы ИГ периодически проводят контратаки позиций САА, иногда даже переходя к рукопашным схваткам с военнослужащими правительственных сил САР, как было зафиксировано на западной окраине Ат-Тадамуна. Также на этом направлении террористами активно используются смертники.

Провинция Алеппо

Боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», базирующиеся в населенном пункте Кафр Хамра в северо-западных окрестностях Алеппо, обстреляли окраины административного центра провинции, подконтрольного сирийской армии. Согласно сведениям Twitter-канала (@anteebah_alSham), под ударом оказались позиции войск САР и их союзников, а также близлежащие мирные кварталы в районе Лерамун. Данных о возможных жертвах и разрушениях источник не сообщает. Юго-западная часть провинции Алеппо прилегает к территории так называемого «Большого Идлиба», который является главным бастионом вооруженной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии. Столица региона между тем была полностью освобождена еще в конце 2016-го года благодаря помощи российских военных советников.

Провинция Даръа

Свободная сирийская армия (ССА) провела обстрелы опорных пунктов правительственных войск САР на окраине города Даръа, используя зенитные установки и минометы. Об этом сообщили сами боевики ССА на своем портале в соцсети Twitter (@FSAPlatform). Исламисты объяснили свои действия тем, что их удары якобы носят ответный характер. Необходимо отметить, однако, что многие местные источники неоднократно сообщали о нарушениях режима тишины на юго-западе арабской республики именно боевиками так называемой вооруженной оппозиции. Активизировавшиеся обстрелы вооруженных формирований в Даръа военные эксперты связывают с недавними ударами Израиля по территориям соседних провинций Эль-Кунейтра и Дамаск.

Провинция Идлиб

Новостной Twitter-канал (@Christian_Syria) передает, что сразу в нескольких районах провинции Идлиб вновь вспыхнули ожесточенные столкновения между конкурирующими исламистскими группировками. Отмечается, что самые тяжелые бои сейчас разворачиваются в южной части региона. На этом направлении по-прежнему не утихает вооруженный конфликт между «Джебхат Ан-Нусрой» и коалицией боевиков «Джебхат Тахрир Сурия», в которую входят протурецкие формирования «Ахрар Аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». «Нусра» долгое время являлась и пока по-прежнему остается наиболее сильной террористической организацией в Идлибе, что давало ей возможность в той или иной степени управлять почти всеми местными антиправительственными формированиями. Однако потеря города Алеппо стала переломным моментом, и в рядах оккупантов данного региона произошел серьезный раскол. В ходе последних месяцев вооруженной конфронтации отрядам «Ахрар Аш-Шам» и их союзникам удалось отбить у «Тахрир аш-Шам» значительные территории в Идлибе.

Провинция Эль-Кунейтра

Израиль продолжает наращивать группировку сил на оккупированной им части Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра. Так, согласно информации военного источника на его странице в Twitter (@WarriorReports), бойцы ЦАХАЛ продолжают стягивать тяжелую технику, в том числе танки, к линии соприкосновения с сирийской армией. Отмечается, что в течение всего нескольких часов в регион были передислоцированы значительные силы. Между тем многочисленные местные источники также сообщают о заметной активизации пролетов израильской военной авиации в воздушном пространстве соседнего Ливана, откуда Тель-Авив зачастую наносит удары по территории Сирии. Также на линии разграничения сторон отмечаются интенсивные перемещения боевых дронов Армии обороны Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)