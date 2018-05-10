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Сирия: САА готовятся к штурму укрепрайона ИГ на юге Дамаска
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    Сирия: САА готовятся к штурму укрепрайона ИГ на юге Дамаска

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    Сирия: САА готовятся к штурму укрепрайона ИГ на юге Дамаска

    Дамаск, 10 мая. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) готовят масштабную наступательную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в южных районах Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

    По данным источника, в ходе наступательной операции САА попытаются заблокировать пути снабжения боевиков в районах Хаджар аль-Асвада и Ярмук, что позволит ослабить террористов ИГ.

    Ранее стало известно, что 105-я бригада Республиканской гвардии САА выбила боевиков ИГ из южной части района Хаджар аль-Асвад. Накануне правительственным войскам удалось прорвать оборону боевиков, отделив район Хаджар аль-Асвад от лагеря Ярмук.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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