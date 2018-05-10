Штайнмайер назвал трагедией выход США из ядерной сделки с Ираном

Берлин, 10 мая. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал трагедией отказ США участвовать в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранскому атому. Об этом он заявил, будучи с рабочим визитом в Мюнстере, передает ДПА.

Выход США из иранской атомной сделки, о которой сообщил Дональд Трамп 8 мая, стал «трагедией», «провалом мирной дипломатии», который угрожает всему региону, заявил Франк-Вальтер Штайнмайер. Он отметил, что нельзя недооценивать последствия американского решения.

Ранее глава немецкого правительства Ангела Меркель заявила, что Европа будет придерживаться договоренностей по СВПД до тех пор, пока Тегеран соблюдает соглашение.