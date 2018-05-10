Журналист и полицейский пострадали в столкновениях у дома совладельца «Интера»

Киев, 10 мая. Журналист и правоохранитель пострадали при потасовке радикалов с сотрудниками национальной гвардии Украины, которая произошла возле дома депутата от партии «Оппозиционный блок», совладельца телеканала «Интер» Сергея Левочкина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным ведомства, представители националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» проводили пикет возле дома депутата Рады Сергея Левочкина. Правоохранители пытались помешать радикалам проникнуть на территорию, где расположен дом парламентария, в результате чего начались столкновения.

«Между митингующими и работниками полиции произошли столкновения. В результате чего пострадали два человека - представитель средств массовой информации, который обратился с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранитель», — говорится в сообщении.

Украинский телеканал «Интер» оказался в эпицентре нового скандала в связи с анонсом концерта к 9 мая «Победа. Одна на всех», ведущие которого критически прокомментировали процесс «декоммунизации» на Украине. Позднее радикалы заблокировали офис «Интера», а также бросили коктейль Молотова в здание, где находится офис телеканала.