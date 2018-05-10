Меркель заверила Иран в приверженности Европы ядерной сделке

Берлин, 10 мая. Немецкий канцлер Ангела Меркель провела телефонные переговоры с лидером Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых заявила, что Берлин, Лондон и Париж останутся в соглашении, пока Тегеран придерживается обязательств по ядерной сделке.

Германия рассматривает возможность проведения расширенных переговоров с Тегераном о баллистической ракетной программе исламской республики, сообщает пресс-служба немецкого кабинета министров. В ходе двусторонних переговоров шла речь о действиях ИРИ в ближневосточном регионе, в том числе в Сирии и Йемене.

«Меркель подтвердила, что Германия, Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать ядерное соглашение с Ираном, пока он выполняет свои обязательства», — отметила пресс-служба.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил Хасана Роухани, что планирует продолжить выполнение условий СВПД по ядерной программе. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.