Меню
Политика
Меркель заверила Иран в приверженности Европы ядерной сделке
Политика
Венесуэла осудила США за выход из соглашения с Ираном по ядерной программе
Следующая новость
Загрузка...

    Меркель заверила Иран в приверженности Европы ядерной сделке

    254

    Меркель заверила Иран в приверженности Европы ядерной сделке

    Берлин, 10 мая. Немецкий канцлер Ангела Меркель провела телефонные переговоры с лидером Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых заявила, что Берлин, Лондон и Париж останутся в соглашении, пока Тегеран придерживается обязательств по ядерной сделке.

    Германия рассматривает возможность проведения расширенных переговоров с Тегераном о баллистической ракетной программе исламской республики, сообщает пресс-служба немецкого кабинета министров. В ходе двусторонних переговоров шла речь о действиях ИРИ в ближневосточном регионе, в том числе в Сирии и Йемене. 

    «Меркель подтвердила, что Германия, Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать ядерное соглашение с Ираном, пока он выполняет свои обязательства», — отметила пресс-служба.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил Хасана Роухани, что планирует продолжить выполнение условий СВПД по ядерной программе. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.