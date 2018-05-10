Нетаньяху прокомментировал удары ВВС Израиля по территории Сирии

Тель-Авив, 10 мая. Премьер министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительственные войска Сирии изначально не были целью израильских ВВС, однако оказались под ударом потому, что открыли огонь по военным самолетам Израиля.

По его словам, Тель-Авив заранее направил Дамаску «ясное послание» с требованием не препятствовать ударам ВВС Израиля по иранским военным объектам на территории Сирии.

«Наши действия направлены против иранских целей в Сирии, но, если сирийская армия атакует нас, мы будем действовать против нее. Именно это и произошло», — сказал Нетаньяху.

Он также добавил, что помимо иранских сил в Сирии, под ударом израильской авиации оказались несколько сирийских зенитно-ракетных батарей, которые открыли огонь по ВВС Израиля. Премьер отметил, что операция обошлась без потерь для израильской стороны.

Напомним, в ночь на 10 мая ВВС Израиля нанесли ракетный удар по позициям иранских сил, сражающихся на стороне армии Сирии, в районе города Аль-Баас. В свою очередь иранские силы выпустили более 20 ракет по военным объектам Израиля, после чего израильские военные вновь нанесли удары по территории Сирии. Сирийским ПВО удалось уничтожить большую часть израильских ракет, однако одна ракета попала в жилой дом, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения.