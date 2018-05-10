«Парламентская газета» отмечает 20-летие

Москва, 10 мая. Официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета» отмечает свое 20-летие. Ее юбилейный номер вышел в четверг.

Первый тираж газеты был напечатан 7 мая 1998 года. Название придумал председатель Госдумы Геннадий Селезнев, который ранее также являлся главным редактором «Комсомольской правды».

«Главной задачей нового издания стало объективное освещение деятельности палат. Эту цель — доступным языком рассказать о законах и людях, которые их принимают, — мы преследуем до сих пор, с момента выхода в свет первого номера 7 мая 1998 года», — сообщает «Парламентская газета».

Как заявил депутат Госдумы, телеведущий Евгений Ревенко, сегодня «Парламентская газета» превратилась в одно из популярнейших российских СМИ.

«Многие политики считают важным, чтобы их мнение публиковалось на страницах «Парламентской газеты», — заявил он.

Сегодня издание распространяется по всей России и имеет 10 представительств в Крыму, Владивостоке и других регионах. Ежедневно сайт газеты посещают более 300 тысяч человек.