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В Госдуме назвали сроки формирования нового кабмина РФ
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    В Госдуме назвали сроки формирования нового кабмина РФ

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    В Госдуме назвали сроки формирования нового кабмина РФ

    Москва, 10 мая. Дискуссия о новом составе кабинета министров РФ еще продолжается, полной определенности в данном вопросе следует ожидать к 15 мая. Об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

    «У них есть неделя, по законодательству, так что на следующей неделе мы уже будем знать новый состав правительства. Я думаю, к 15 числу будет полная определенность», — сказала Хованская в комментарии РИА Новости.

    Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост главы правительства после того, как Госдума одобрила его кандидатуру.

    Согласно Конституции Российской Федерации глава кабинета министров должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предложить кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, не позднее, чем через неделю после своего назначения.

    Автор: Алексей Громов
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