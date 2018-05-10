В Госдуме назвали сроки формирования нового кабмина РФ

Москва, 10 мая. Дискуссия о новом составе кабинета министров РФ еще продолжается, полной определенности в данном вопросе следует ожидать к 15 мая. Об этом заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

«У них есть неделя, по законодательству, так что на следующей неделе мы уже будем знать новый состав правительства. Я думаю, к 15 числу будет полная определенность», — сказала Хованская в комментарии РИА Новости.

Напомним, 8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на пост главы правительства после того, как Госдума одобрила его кандидатуру.

Согласно Конституции Российской Федерации глава кабинета министров должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предложить кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров, не позднее, чем через неделю после своего назначения.