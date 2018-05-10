США ввели новые санкции в отношении Ирана

Вашингтон, 10 мая. Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США.

По данным ведомства, санкции были введены против шестерых представителей Корпуса Стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил) Ирана, а также против трех компаний, которые имеют отношение к КСИР.

Напомним, во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по ядерной программе Ирана. При этом Трамп отметил, что данная сделка «не может предотвратить появления ядерного оружия у Ирана». Кроме того, Трамп пообещал восстановить санкции против Ирана.