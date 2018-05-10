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Лолита пообещала призвать к ответу скандального соседа из Болгарии
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    Лолита пообещала призвать к ответу скандального соседа из Болгарии

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    Лолита пообещала призвать к ответу скандального соседа из Болгарии

    Москва, 10 мая. Сосед российской певицы Лолиты Милявской по жилому комплексу в Болгарии написал заявление в полицию, что артистка хочет с ним расправиться. Известная россиянка направила ответное заявление в правоохранительные органы.

    Житель болгарского города Бургас обратился в полицию утверждая, что Лолита и ее супруг вылетели из Москвы для расправы над ним, сообщает «Пятый канал». Правоохранители связались с российской певицей, она объяснила, что не угрожала своему соседу, а в Болгарии будет просто отдыхать.

    Ura.ru пишет, что Милявская давно заметила психические отклонения у своего соседа. Она выразила сожаление, что мужчина не справляется с душевными проблемами и нуждается в лечении.

    Певица добавила, что поводом для этого могла послужить размолвка ее соседа с женой. Однако, жителя Бургаса ждут неприятности, потому что Лолита подготовила встречное заявление, отмечают «Дни.Ру». Она пообещала призвать к ответу своего болгарского соседа.

    Автор: Ирина Селезнева
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