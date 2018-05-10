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Позиция РФ по «вмешательству в выборы» спасает Трампа от демократов — эксперт
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    Позиция РФ по «вмешательству в выборы» спасает Трампа от демократов — эксперт

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    Позиция РФ по «вмешательству в выборы» спасает Трампа от демократов — эксперт

    Москва, 10 мая. Уверенная позиция России по делу о якобы «вмешательстве в выборы» президента США спутала карты американским демократам, которые используют «российский след» для внутриполитической борьбы за власть. Об этом заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

    По его словам, в США есть разные силы, каждая из которых преследует свои цели и задачи. При этом интересы России и интересы республиканцев сходятся.

    «России невыгодно и бессмысленно муссирование негативного образа, это создает фон, на котором могут приниматься санкционные решения - просто по факту медийного давления, что раз в газетах пишут, что Россия плохая, значит, так и есть. Республиканцы заинтересованы в реализации своих задач, Россия им не так важна, главное — победить на выборах в Конгресс», — рассказал Солонников в комментарии «Экономика сегодня».

    Он также добавил, что американская элита использует «легенду о вмешательстве» в качестве инструмента внутриполитической борьбы за власть. Солонников отметил, что Демократическая партия не может смириться с провалом на выборах, поэтому пытается отправить Трампа в отставку.

    «Фактически борьба за Белый дом продолжается уже второй год, и Россия тут не причем, она используется как один из инструментов этой борьбы», — добавил Солонников.

    Напомним, после избрания в 2016 году Дональда Трампа президентом США американские политики заявили о «вмешательстве России в выборы». Россия неоднократно опровергала обвинения Вашингтона о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не существует фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».

    Автор: Алексей Громов
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