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Пассажирская «Комета» с подводными крыльями прошла ходовые испытания
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    Пассажирская «Комета» с подводными крыльями прошла ходовые испытания

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    Пассажирская «Комета» с подводными крыльями прошла ходовые испытания

    Москва, 10 мая. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» производства АО «ССЗ «Вымпел» прошло все этапы тестирования. О завершении ходовых испытаний сообщила пресс-службы концерна «Калашников».

    Как стало известно, все радиотехническое оборудование, а также все механизмы и системы готовы к эксплуатации. По словам генерального директора концерна «Калашников» Алексея Криворучко, тестирование полностью подтвердило заложенные проектом технические характеристики судна. 

    По информации пресс-службы, «Комете» еще предстоит пройти испытания в открытом море при высоте волны до 2,5 метров в рамках заключительного этапа. После этого судно будет передано заказчику.

    Напомним, ранее в Интернете появилось видео испытаний безэкипажного робота-танка «Уран-9», предназначенного для вооруженной разведки и поддержки пехоты.

    Автор: Тимур Румянцев
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