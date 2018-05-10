Фильм Серебренникова включили в программу Канн из солидарности к режиссеру

Канны, 10 мая. Главный киножурнал Cahiers du Cinma включил фильм Кирилла Серебренникова «Лето» в рубрику «Фестиваль обещает», однако издание оговаривается, что включение картины в программу Каннского фестиваля является жестом солидарности с режиссером.

Продюсер Мурад Османн заявил, что российская картина оказалась хорошим фильмом.

«Мы честно можем сказать, что это не про политику. И Тьерри Фремо говорил, несмотря на весь политический контекст, это действительно хороший фильм», — сказал он.

По словам еще одного продюсера Ильи Стюарта, жюри Каннского фестиваля отбирают двадцать фильмов из более чем двух тысяч заявок. Однако на красной дорожке нет Кирилла Серебренникова — он все еще находится под домашним арестом в связи с делом о хищениях.

Как отмечает Кино ТВ, одной из самых обсуждаемых фигур до премьеры стал Роман Билык, лидер группы «Звери». Многие интересуются, почему именно музыканту, а не актеру доверили роль иконы рок-клуба Майка Науменко. Еще одну главную роль — самого Виктора Цоя исполнил Тео Ю.